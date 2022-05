Deelscooters Amersfoort blijven mikpunt brandstichting: 'Misschien niet meer parkeren in bepaalde gebieden'

Omdat het 'slechts' om materiële schade gaat en het in brand steken van deelscooters een lastig op te sporen delict is, krijgen grotere zaken prioriteit. "Als je de melding krijgt, staat de scooter al in brand, zijn de daders weg of zijn er geen getuigen beschikbaar. Het is wel aan ons als politie om in geval van een heterdaadsituatie alles te doen om een aanhouding mogelijk te maken. Hulp van het publiek is daarbij onontbeerlijk."