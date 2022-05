Plantjes bezetten parkeerplaatsen in Overvecht: 'Met die ruimte kun je veel betere dingen doen'

Het experiment is tot stand gekomen in samenwerking met de Fietsersbond. "We werken met ze samen en zo zijn we op een andere manier naar de straat gaan kijken", legt Maartje uit. "Het viel ons op dat de auto ontzettend veel ruimte krijgt. Lisa kan bijvoorbeeld vanuit haar keukenraam naar de parkeerplaatsen aan de São Paulodreef kijken en die staan bijna altijd leeg. Maar ze zijn wel gereserveerd voor potentiële auto's. Met die openbare ruimte kun je zo veel betere dingen doen."