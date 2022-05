Utrecht leert Oekraïens: vluchteling Raïsa is ontroerd door het warme welkom, maar mist haar thuis

Raïsa woont al jaren in een krap bemeten appartementje in het centraal gelegen Zjitomir, een typisch Oekraïens provinciestadje waar je hier en daar de geur van lang vervlogen Sovjettijden nog kan opsnuiven. Net buiten de stad heeft ze ook nog een stukje land met een houten huisje erop, haar Datcha. Daar staan fruitbomen, bessen- en frambozenstruiken en kweekt ze jaarlijks groente en aardappelen. Die tuin is haar lust en haar leven en als het weer het toelaat, is ze er te vinden. "In de winter is het te koud maar als het lente is, kan je er best een tijdje wonen."