'Lichte bries' over de woningmarkt: storten de huizenprijzen straks dan toch in?

NVM-woordvoerder Marc van der Lee wil over de rest van het jaar nog niet te uitgesproken zijn. "Er zijn wel wat signalen te zien, maar daar verbinden wij nog geen harde conclusies aan. Het lijkt er inderdaad op dat de acute hitte er wat vanaf lijkt te gaan. Er zijn wat minder bezichtigingen. Dat gezegd hebbend: de bezichtigingen zijn kwalitatief nog steeds goed, een huis staat nog steeds heel kort te koop en het aanbod is nog altijd klein." Begin juli komt de NVM met cijfers over het tweede kwartaal. "Dan pas kunnen we eventuele signalen die we zien onderbouwen."