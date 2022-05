Go Sharing over vele brandstichtingen deelscooters Amersfoort: 'Wij zwichten niet voor vandalisme'

AMERSFOORT - Al anderhalf jaar worden in Amersfoort regelmatig deelscooters in brand gezet. Go Sharing, de aanbieder van de scooters, zegt in een reactie op de vele branden de scooters gewoon te blijven aanbieden in de keistad. Ook in de wijken of buurten waar veel branden zijn, blijven de scooters gewoon staan.