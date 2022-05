Nieuwegeiner voor rechter na doodsteken ex-vriendin in het bijzijn van hun kind

Van den D. was een tijdje onderwijzer op een school in Odijk en had een eigen praktijk als kindercoach in Utrecht. In december was hij via een videoverbinding aanwezig bij een zitting in de rechtbank. "Ik had de mensen graag in de ogen willen kijken om sorry te zeggen", zei hij toen. "Het is allemaal heel verdrietig en dit is zo onpersoonlijk."