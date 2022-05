Nagelbijten en peentjes zweten, de eindexamens beginnen vandaag

Het eerste tijdvak van de examens eindigt op 30 mei. De uitslag krijgen de meeste leerlingen op 9 juni. Later in juni volgt het tweede tijdvak van tien dagen. Daarin kunnen scholieren een herkansing doen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dan pas de eerste poging te doen, bijvoorbeeld omdat ze zich langer willen voorbereiden of ziek zijn (geweest). Dat mag voor zoveel vakken als de eindexamenkandidaat zelf wil. Het hele eindexamen pas afleggen in het tweede tijdvak is dus ook een optie. In juli is dan nog het derde tijdvak voor herkansingen.