Aftrap Vuelta-festiviteiten: Zoetemelk brengt rode leiderstrui naar Utrecht

In Utrecht is de eerste stop in Overvecht. In het watertorenpark vindt een Vuelta Fietshub plaats in aanwezigheid van de fietsburgemeester van Utrecht, wethouder Klaas Verschuure. Hier sluiten 150 personen aan die met het hoofdpeloton naar de binnenstad fietsen, met Zoetemelk op kop. De aankomst bij het hoofdpodium op de Neude is rond 19.00 uur.