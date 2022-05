Advocaat: Poolse verdachte dodelijk steekincident Oudewater stak man in buik uit noodweer

Het onderzoek naar het steekincident is bijna afgerond. Het wachten is nog op het advies van de reclassering en op de conclusies van de psycholoog en de psychiater die de Pool hebben onderzocht. Dat laatste zal een belangrijke rol kunnen spelen bij de beoordeling of er sprake was van een heftige gemoedstoestand bij de verdachte en van noodweer. Mogelijk is dat toch aanleiding om hem zijn proces in vrijheid te laten afwachten.