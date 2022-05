Bommen vielen vlakbij het huis van Slava in Oekraïne: 'Ze spotten met mensenlevens'

In het atelier van Hermkens in een werfkelder aan de Oudegracht ontmoeten de schilders elkaar. Hermkens laat werk zien dat hij in 2017 in de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft gemaakt. Samen met schrijver Arnon Grunberg was hij in verschillende landen op zoek naar het naakt. Onder andere in Kiev maakte hij een prachtig portret van Mathilda, naakt tegen de achtergrond van de indrukwekkende Sophiakerk.