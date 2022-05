OM eist 14 jaar cel tegen Nieuwegeiner die ex op straat neerstak

Zo ver kwam het niet. Van den D. reed naar het Bossche winkelcentrum waar hij zijn ex doodstak. Zelf zei hij daarover dat hij niet zichzelf was. "Het was alsof er een granaat was ontploft in mijn lijf en ik niet meer in mijn lichaam zat." Hij had een mes meegenomen, omdat hij bang was van haar, vertelde hij tegen de rechter. Zij zou hem subtiel hebben bedreigd, stelde hij.