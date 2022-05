150 kilo glasvezelafval aangetroffen in bos bij Leersum, boswachter ziek thuis: ‘Dit is levensgevaarlijk spul’

Corien Koreman van Staatsbosbeheer is er nog boos over. “Natuurlijk vooral omdat mijn collega nog steeds ziek thuis zit. Terwijl ze bezig was met het opruimen van het afval ontstonden er al snel irritaties op de huid en in de ogen. De minuscule glasvezeldeeltjes raken los als kabels doorgesneden worden. Ze hadden zich over de hele parkeerplaats verspreid via de wind.” Het vervuilde terrein is inmiddels door een professioneel bedrijf opgeruimd en de schade loopt in de duizenden euro’s.