Woonfraude-aanpak Stichtse Vecht nu jaar onderweg: 'Het werpt zijn vruchten af, maar we zijn er nog niet'

De bewoners – die blij zijn dat er nu eindelijk verandering is – zijn lang in het duister gelaten. Zo zouden er bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten zijn en meer zichtbaarheid in de wijk. Op de achtergrond is de gemeente wel degelijk druk op zoek naar meer structurele oplossingen. ''We willen bijvoorbeeld kijken of de bedrijven waar arbeidsmigranten werken de mogelijkheid kunnen bieden om eigen personeel te huisvesten waar dat kan'', aldus Reinders. Daarnaast is de gemeente Stichtse Vecht druk in gesprek met andere omliggende gemeente om te kijken naar bijvoorbeeld zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, want: ''Het zou gek zijn als de ene gemeente het wel doet en de andere gemeente niet. Dan krijg je een soort waterbedeffect.''