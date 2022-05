Gemeente Utrecht: ‘Meer openbare toiletten bij evenementen’

Zo zei Van Hooijdonk dat niet elke binnenstadbewoner staat te springen om een tijdelijk toilet voor de deur. Ook de veiligheid, zoals de rijroutes van hulpdiensten maken het plaatsen van toiletten een ruimtelijke puzzel. De onzekerheid of het feest wel door kon gaan, met in gedachte de coronacrisis maakte het dit jaar ook lastig. “Omdat het nog een tijd onbekend was, hoe het dit jaar zou zijn, is er een tekort ontstaan aan de spullenboel, gewoon omdat het niet op tijd is besteld.”