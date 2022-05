Cliënten kijken uit naar hun FUIF in de Jaarbeurs: 'Workshops en muziek, dat lijkt me heel leuk'

ADSU staat voor Aan De Slag in Utrecht en is een zorgnetwerk van zestien Utrechtse zorgorganisaties, waaronder de Tussenvoorziening, Leger des Heils en Reinaerde. Die laatste begeleidt mensen met diverse soorten beperkingen of psychische problemen, zoals bij ZiZo. Zizo valt onder Reinaerde en is een restaurant, atelier en winkel in één aan de Utrechtse Oudegracht. Dertig jaar geleden was dit het eerste bedrijf in Nederland dat bijna helemaal werd gerund door mensen met een beperking.