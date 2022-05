Hondekop, Muizeneus en Kameel maken laatste rit over het spoorkruis van Blauwkapel

"We rijden met de Hondekop en de Muizeneus drie rondjes vanuit het museum in het Maliebaanstation via Den Dolder naar Baarn, Hilversum en dan het kruis over", aldus De Winter. "De vierde rit doen we dan nog met de Kameel, het oude directievoertuig van de NS. En zo staan we feestelijk, misschien voor sommigen met een traan, stil bij het einde van het kruis."