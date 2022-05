Tranen bij nabestaanden, verdachte cold case 'WK-moord' krijgt 11,5 jaar cel

"Heel teleurstellend", bevestigde hij na afloop aan rechtbankverslaggever Riks Ozinga. "Deze uitspraak is dermate vervelend voor mijn cliënt, en dan druk ik me zacht uit, dat dit zeker rijp is voor een hoger beroep." Hij beweert dat alle bewijzen zo zijn verzameld, gekneed en gedraaid dat het in de richting van zijn cliënt als schuldige wijst. Volgens Emmelot laat de beschikbare informatie genoeg ruimte om een andere kant op te redeneren, waardoor niet met zekerheid vast te stellen is dat Appie L. verantwoordelijk is voor de dood van Richard Houtveen.