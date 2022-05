Herenboerderij Nieuw Bureveld geopend: ‘Zo worden burgers weer eigenaar van hun voedselproductie’

De allereerste oogst kon vorige week zaterdag al opgehaald worden, vertelt boerin Renée. “Iedereen kreeg een handje vol spinazie mee. Tijdens de opening vandaag delen we de eerste sla en radijsjes uit, maar over een paar weken begint het pas echt. Dan kunnen we flink wat groentes uitdelen. Er zitten nu zo’n dertig verschillende soorten groenten in de grond en als alles geplant is gaan we richting de veertig. Volgend jaar wordt de boomgaard aangelegd, dus dan gaan we op termijn ook fruit produceren.”