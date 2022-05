Utrecht leert Oekraïens: Svyatoslav drumt om de bommen te vergeten

Zo kwamen we via via in contact met Vital’nya (huiskamer) in het centrum Anne op het terrein van de Jaarbeurs waar tientallen Oekraïners dagelijks bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en de Engelse of Nederlandse taal te leren. Vader Mutsaers ontmoet er de jonge Svyatoslav en de match was snel gemaakt, Svyat wil drummen en het gezin Mutsaers heeft een drumstel. Zoon Luca: "Toen is hij een zaterdag bij ons geweest en dat was heel leuk. We hebben gedrumd, op de trampoline gesprongen en met de Lego gespeeld. Nu komt hij iedere zaterdag bij ons en dat vinden we allemaal heel fijn."