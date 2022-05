In beeld: Utrechtse kinderen leggen hun eigen wijk vast

Het thema 'samen' komt terug in een foto van Stella (10), al twijfelt ze er zelf een beetje aan. Ze is bezig met een work-out in de huiskamer. "Er was namelijk een lockdown, dus ik kon niet meer naar atletiek", zegt de tienjarige. "Het is niet 'in het echt' samen, maar 'online' samen. Dat is ook samen, toch?"