Voor het eerst sinds corona meer faillissementen in Utrecht, toch zijn deze ondernemers optimistisch

Eerst de cijfers op een rijtje. Vandaag blijkt uit cijfers van het CBS dat het aantal faillissementen nog altijd op een historisch laag niveau is. Het aantal faillissementen lag in april zelfs op het laagste niveau sinds de start van de statistiek in 1981. Als we de cijfers van de Kamer van Koophandel erbij pakken, zien we een landelijke daling, maar een stijging voor de provincie Utrecht. En dat is tekenend voor de situatie nu. Op vraag hoe het met ondernemers gaat, is 'wisselend', is het beste antwoord.