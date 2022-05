Communicatie Natuurgebied Oud-Zuilen onvoldoende: waar is het mis gegaan?

Tijdens het debat verbaast zij zich nog meer over de gekozen terminologie en naamgeving. ''Waarom heet het opeens niet meer Natuurgebied Oud-Zuilen, maar hebben we het al over een landschapspark?'' Wanneer wethouder Lot van Hooijdonk aan het woord is bij het debat erkent ze dan ook meteen dat de communicatie ietwat ongelukkig is verlopen. ''Mevrouw Sasbrink legt de vinger op de zere plek. Dat is één van de dingen die we moeten aanpassen'', doelend op de naam van het natuurgebied.