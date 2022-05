Weidevogel heeft het moeilijk in Utrechtse natuurgebieden: ‘Vossenjacht moet weer mogelijk worden’

“Aan de Eemnesserkant zijn minder vogels te zien. Aan de kant van Bunschoten zitten we op het gemiddelde”, vertelt Bos. “De vos is enorm effectief in eieren opsporen en dan blijft er ook weinig over. Als je van weidevogels houdt vind je de vos een mooi beest maar niet in weidevogelgebied. Dat we ons zorgen maken, is helder.”