Deel bewoners van ingestorte flat Bilthoven mag woning even in

Het pand blijft voorlopig onbewoonbaar, zegt de woonstichting. Voor zeven woningen die rond de plek liggen waar de explosie plaatsvond, geldt dat het nog niet veilig genoeg is om naar binnen te gaan. "Nader onderzoek moet uitwijzen of dit later alsnog mogelijk is", zegt SSW. "De constructie van het gebouw moet hiervoor eerst veiliger worden gemaakt."