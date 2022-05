Meer naar buiten over zaak Promes: 'Voetballer ook verdacht van drugshandel en huiselijk geweld'

"In de zaak tegen de voetballer komen steeds meer details naar buiten", schrijft Nieuwsuur, dat contact heeft met goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek. De telefoon van de oud-Ajacied zou zijn afgeluisterd omdat hij in beeld was bij justitie vanwege zijn betrokkenheid bij drugshandel, meldde de Telegraaf in maart ook al. In een van de afgetapte telefoongesprekken bekende hij vervolgens dat hij zijn neef had neergestoken.