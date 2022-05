Bijen hielpen Marius (65) uit een burn-out, nu helpt hij anderen als 'bijencoach'

Want juist die kracht en de manier waarop een bijenvolk al miljoenen jaren lang in complete balans samenwerkt was voor Marius de eyeopener na zijn derde burn-out. Hij werkte als fysiotherapeut in Utrecht en de toenemende werkdruk door de marktwerking in de zorg bracht hem in problemen. “Ik moest zestien cliënten per dag behandelen om een beetje een normaal inkomen te hebben. En omdat ik het niet netjes vond om tijdens een behandeling op de computer mee te tikken moest ik dat allemaal na werktijd nog doen. Dat breekt je op een gegeven moment op.”