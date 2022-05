Vandalen houden huis op Amerongs hockeyveld: 'Wat bezielt mensen om dit te doen?'

Vandalisme komt natuurlijk nooit gelegen, maar het moment is nu wel heel ongelukkig. ''Het is extra zuur want we vieren ons 50-jarig bestaan. Over drie weken is er een lustrumtoernooi en we hopen daar een paar honderd mensen te verwelkomen. Nu moeten we nog maar hopen dat het lukt om het veld speelklaar te maken.''