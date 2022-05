Eerste officiële zomerse dag in De Bilt komt mooi op tijd

De temperatuur in De Bilt liep afgelopen jaar op 9 september voor het laatst zo hoog op. Toen werd het 26,4 graden. Volgens weerkundigen is 15 mei een mooie datum voor de eerste zomerse dag. Gemiddeld gebeurt dat de laatste dertig jaar op 14 mei, maar vorig jaar was het bijvoorbeeld op 1 juni pas zover. De vroegste zomerdag in De Bilt van het jaar was in 2007, op 14 april.