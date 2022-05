Utrecht leert Oekraïens: Angelina (18) vluchtte in 2014 al uit Donetsk: 'Dit is de tweede keer dat ik mijn huis moest verlaten'

Angelina is een mooie en vooral slimme jonge vrouw. Ze werd geboren in de stad Donetsk en groeide daar ook op. Maar toen in 2014 de Russisch gezinde president Janoekovitsj werd afgezet tijdens de bloedig verlopen Maidan revolutie in Kiev, breekt er een door Rusland geregisseerde oorlog uit in die regio. Het geweld veranderde alles voor haar: “Toen ik 11 jaar oud was, moest ik mijn huis verlaten en vertrokken we naar het zomerhuis, de datsja van mijn tante. Ze vertelden me er niet bij dat we vluchtten voor de Russen. Ik zou mijn huis in Donetsk nooit meer terugzien." Ze ging naar een nieuwe school en uiteindelijk woonde ze zes jaar in die datsja. Toen ze haar school had afgerond, vertrok ze naar Kiev om te gaan studeren.