Leger des Heils over de FUIF in het Beatrixtheater: 'Dit geeft een gevoel van er mogen zijn'

Het Leger des Heils is één van de zorgorganisaties binnen het samenwerkingsverband Aan de Slag in Utrecht, ADSU. Naar het Fantastisch Utrecht Inclusief Festival op 20 juni in het Beatrixtheater wordt al uitgekeken. Mensen die het niet altijd mee zit, krijgen zo de kans om ook eens een feestje te hebben. "Het feest geeft een gevoel van: we mogen er zijn, er is een plek voor ons en we kunnen dat vieren."