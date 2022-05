Samen koken in de klas met tv-kok Sandra Ysbrandy: 'Ruiken, proeven, voelen'

Met Kok in de Klas hoopt Marlies ook dat kinderen beter op hun voeding gaan letten. Want kinderen die er meer over weten gaan vaak ook gezonder eten. Het programma is daarnaast bedoeld om kinderen te interesseren voor het vak van kok, want daar zijn er steeds minder van. In totaal doen in Nederland 1600 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mee met Kok in de Klas. Morgen en overmorgen wordt er nog kookles gegeven in Amersfoort, Oudewater, Houten en Utrecht.