Aantal foodtrucks rijst de pan uit: ruime verdubbeling in vijf jaar

PROVINCIE UTRECHT - Foodtrucks zijn niet meer weg te denken van festivals. Dat is ook duidelijk terug te zien in cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal geregistreerde foodtrucks in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. In 2017 waren er bijna 1200 mobiele keukens, nu zijn dat er bijna 2500. Dat is een toename van 110 procent.