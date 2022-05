Utrechts Landschap: natuur lijdt onder de droogte dit voorjaar

Hoge temperaturen, krachtige zonnestralen, maar ook wind leiden ertoe dat de bodem, natuur en landbouwgewassen in een rap tempo verdrogen. De verdamping van het schaarse water gaat razendsnel, terwijl het essentieel is voor de natuur. Boswachter Jacqueline van Dam: "Als bomen geen water krijgen, komen ze niet voldoende in blad waardoor ze niet goed kunnen groeien. Het gevolg is dat de bomen verzwakken en gevoeliger worden voor aantastingen door insecten, schimmels en bacteriën. Ze kunnen ook zomaar het loodje leggen bij de eerstvolgende storm."