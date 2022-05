Utrecht leert Oekraïens: Anna uit Charkov werkt nu voor de Volksuniversiteit

Inmiddels is het alweer 18.00 uur, tijd voor de Engelse les. Zeker twintig mensen zitten al op Anna te wachten, pen en papier voor zich op tafel. Tijdens de les komen er nog zeker twintig mensen bij. De gulle lach is weer terug. De les gaat over Engelse gezegden en dus zowel over ‘raining cats and dogs’ als over ‘the best day of my life’.