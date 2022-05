Man achtervolgt vrouw in Amersfoortse binnenstad en pakt haar meerdere keren vast

De man achtervolgde haar via de Blauwebruggang, Weverssingel en Bredesteeg. Op het Flintplein wist hij de vrouw in te halen en pakte hij haar nog een keer vast. Het slachtoffer begon te gillen en om hulp te roepen. Een alerte buurtbewoner gaf daar gehoor aan en ging met de man in gesprek, terwijl nog meer mensen kwamen kijken wat er aan de hand was.