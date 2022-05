Kasteelsoap in de rechtbank: barones wil terug naar Kasteel de Haar

Barones Allegra van Zuylen is een stuk jonger dan haar halfzussen en heeft geen contact meer met hen. Ze is zelf ook niet aanwezig bij de zaak. Ze woont sinds 2014 in een Londens hotel. Behalve haar advocaat heeft ze een vertrouweling uit Londen gestuurd: Alan Prince. Hij draagt een kreukloos donkerblauw maatpak, heeft klikkende hakken onder zijn schoenen en zit zo recht in zijn stoel dat zijn rug de leuning tijdens de rechtszaak niet raakt. Met volmaakt Brits accent vat hij de wens van Barones Allegra samen: "She wants to come home, your honour."