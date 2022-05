Verplicht aan de warmtepomp, maar niet alle huizen zijn geschikt en hoe zit het met de wachttijd?

Hij vraagt zich af of extra regelgeving wel nodig is om Nederland aan hybride warmtepompen te krijgen. "Door de hoge gasprijzen is het aantal hybride pompen sterk toegenomen. Je zou de werking van nieuwe subsidieregelingen en gestegen gasprijzen ook even kunnen aanzien." Van Hoek: "En als je regelgeving hebt, moet je wel alles regelen. En wanneer is een woning wel of niet geschikt? Het is niet zo zwart-wit, want sommige huizen kun je ervoor aanpassen, maar daar zitten hogere kosten aan. Wanneer geldt dan de verplichting?"