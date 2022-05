Eerste bewoners halen persoonlijke spullen uit explosieflat in Bilthoven

De omgeving van het gebouw is afgezet zodat ze in alle rust hun spullen kunnen pakken. Bij aankomst wordt om een identiteitsbewijs gevraagd, zodat er geen twijfel is over wie de persoonlijke spullen uit de woning komt halen. Daarna worden ze ontvangen in een mobiel kantoortje waar ze een lege doos meekrijgen en vervolgens kunnen ze onder begeleiding hun woning in.