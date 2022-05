Wedstrijd DHSC - Feyenoord gaat door met extra politie-inzet

"Voor de wedstrijd van vanavond zijn samen met de club en politie aanvullende maatregelen genomen, waardoor het nu wel verantwoord is de wedstrijd door te laten gaan", laat de gemeente weten aan RTV Utrecht. "Zo is er extra politie-inzet en wordt de instroom van het publiek goed in de gaten gehouden. De omgeving is geïnformeerd over deze wedstrijd op een ongebruikelijke dag." Ook de politie bevestigt dat er politie aanwezig is bij de wedstrijd op het sportpark in de Utrechtse wijk Ondiep.