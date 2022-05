Dringend meer mensen bij burgerzaken nodig, wervingscampagne gestart voor gemeenten

De drukte ontstaat door een stroom van vluchtelingen uit Oekraïne die zich moeten inschrijven bij gemeenten. En er is een piek voor het aanvragen van paspoorten vanwege de zomervakantie. Net als in veel andere sectoren, is er een tekort aan mensen bij de dienst burgerzaken. De wervingscampagne is opgezet in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken.