Oekraïens gezin in Woudenberg: 'We kunnen niet doorgaan met leven alsof er niets is gebeurd'

Ze spreekt de tekst in het Russisch in de telefoon en die antwoordt in het Nederlands. Praten met Angelina duurt daarom doorgaans een tikkeltje langer dan een normaal gesprek. “De docenten vertelden mij wat er gebeurt bij een luchtalarm. Ze zitten in verschillende delen van de Oekraïne en als dat alarm afgaat, dan gaan ze schuilen en is er dus geen les.” Nu is zo’n moment, dus Angelina moet wachten en dus duikt ze even in haar werkboek over de bijbel. En heeft ze even tijd om te praten.