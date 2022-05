Inwoners Harmelen gaan overwoekerde begraafplaats zelf onderhouden: 'Moet behouden blijven'

Officieel valt het onderhoud onder de gemeente zelf, maar dat beperkt zich tot het tweemaal per jaar maaien van het gras. Volgens een woordvoerder komt dat omdat het een oude begraafplaats betreft waar geen nieuwe graven meer worden uitgegeven. Alleen een bijzetting van een familielid is nog mogelijk. De gemeenteraad heeft in het verleden besloten dat als een begraafplaats niet meer kostendekkend is, er alleen nog tweemaal per jaar gemaaid wordt. Ander onderhoud vervalt dan.