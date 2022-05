Sproeien met oppervlaktewater vanaf vandaag in deel van provincie verboden

Hier in de regio kunnen waterschappen wel makkelijker invloed uitoefenen. Zo zet waterschap Vallei en Veluwe de stuwen omhoog. "Dat doen we al heel vroeg in het seizoen. We hadden een vrij natte februarimaand, dus toen zijn we al zo veel mogelijk water gaan vasthouden omdat we het droogteseizoen zagen aankomen", aldus Heijstek. Voor de langere termijn is het waterschap ook bezig om meer water hoger in het systeem op de Veluwe vast te houden. "Zodat we ook in drogere tijden water kunnen geven aan lager gelegen gebieden."