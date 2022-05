Anna en Eugene vluchtten met hun drie maanden oude baby uit Oekraïne: 'Tanks rolden door onze straat'

Niet snel daarna wordt het dorp ingenomen door de Russen. Het is het erg onrustig in Repki, de bevolking wil niet bij Rusland horen en is opstandig. Anna en Eugene krijgen bezoek van Russische militairen die ze erop voorbereiden dat er wellicht gewonde soldaten bij hun in huis komen. Op de derde en vierde dag zijn er luchtgevechten boven het dorp, een vliegtuig wordt uit de lucht geschoten en stort in de omgeving neer.