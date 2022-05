Provinciehuis vanaf vandaag opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Utrecht vangt ook nog altijd tientallen asielzoekers op in de Jaarbeurs, bijna honderd vluchtelingen verblijven in Utrechtse hotels en nog eens 150 mensen zijn ondergebracht in gemeentelijke locaties. Daarnaast wonen 420 Oekraïners bij gastgezinnen en hebben circa 215 mensen eigen onderdak gevonden, zo schrijft het stadsbestuur in de raadsbrief.