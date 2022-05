Tuinhuis voor hospice Amerongen eindelijk klaar: 'Mensen hebben het gevoel in een heel andere omgeving te zijn'

"Het tuinhuis is echt een meerwaarde op de zorg die we bieden, dus we zijn er ontzettend blij mee", vertelt zorgmanager Jacomijn Wittenberg. "De mensen hebben toch het gevoel dat ze in een heel andere omgeving zijn." Veel mensen die in het hospice verblijven, liggen namelijk dagen in bed. Het tuinhuis is dan een welkome afleiding. "Het is gewoon ontzettend fijn dat we gewoon heel dichtbij zijn en dat we de mensen kunnen blijven verzorgen, terwijl het toch een aparte ruimte is waar ze los zijn van hun kamer in het hospice", aldus Wittenberg.