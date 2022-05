Vrachtwagen botst tegen gevel van woning in Amersfoort

Het ging rond 11.25 uur mis door nog onbekende oorzaak. De vrachtwagen raakte een deel van de muur dat buiten de woning uitsteekt. De brandweer is opgeroepen om het glas boven de balustrade en de loszittende brokstukken te verwijderen. Zolang dat niet is gebeurd, mogen de bewoners hun woning niet in of uit.