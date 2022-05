Van vliegende postzakken tot sorteren aan boord: ode aan de posttrein in Spoorwegmuseum

Conservator Evelien Pieterse: "Daar zat de postconducteur. Dat was iemand van de posterijen die de post in de trein sorteerde. Hij had geen verlichting, alleen een klein olielampje. Er was ook geen verwarming, heel koud in de winter en heel warm in de zomer. En er was geen toilet aan boord. Dus als hij naar het toilet moest, moest dat op het station. En dan maar hopen dat hij op tijd was voor de trein."