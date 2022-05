Bosnische Elma verwerkt gruwelijke oorlogservaringen met liefelijke kleur in haar kunst

Bij de eerste blik op de schilderijen van Elma zie je een kleurrijk, speels tafereel. Maar als je langer kijkt zie je de gruwelen van de oorlog. Elma: "Ik gebruik heel veel tanks, wapens of granaten of iets dergelijks, maar ik wil ze een beetje verstoppen. Ik probeer met het lieflijke het gruwelijke van de oorlog op een andere manier te verbeelden. We zijn gewend om de tv weg te zappen als er een situatie van oorlog is, omdat dat confronterend is. Ik wil mensen laten nadenken over wat er gaande is in de wereld, als je op een rustig moment, als je naar een schilderij kijkt, denkt: wat vind ik hier van, wat er gebeurt."