Iedereen aan de warmtepomp? Deze jongens kijken straks of het in jouw huis past

Hoe werkt een warmtepomp? Een warmtepomp haalt via een buizenstelsel warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Hij wordt gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen en zorgt voor warm water. Er zijn volledig elektrische warmtepompen en hybride warmtepompen. Bij die laatste vorm kan een cv-ketel op koude dagen eventueel bijspringen.

Vanaf 2026 wordt de regel: is de cv-ketel aan vervanging toe? Dan moet er een warmtepomp of ander duurzaam alternatief voor in de plaats komen. Een alternatief is bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet. "De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog", aldus minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.